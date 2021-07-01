Володин призвал страны ОДКБ ужесточить ответственность за унижение чести ветеранов войны

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках организации разработать модельные законы, ужесточающие ответственность за отождествление роли СССР и нацистской Германии и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

"Формирование единого правового поля наших стран будет способствовать гармонизации подходов в вопросах защиты исторической памяти, поэтому предлагаем разработать модельные акты, ужесточающие ответственность за отождествление роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне, реабилитацию нацизма, клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, унижение чести и достоинства ветеранов", - сказал Володин в четверг на заседании Совета ПА ОДКБ в Душанбе.

Российский политик назвал недопустимым оскорбление "тех, кто встал на защиту родины", призвав государства - члены ОДКБ сделать все, чтобы сохранить "правду о Победе советского многонационального народа". "Мы обменивались мнениями по этому вопросу со многими председателями парламентов стран, входящих в состав ОДКБ. Необходимость принятия этих решений всем очевидна, поэтому правильно было бы перейти к конкретным шагам и принять соответствующие законы в наших национальных законодательствах", - сообщил он.