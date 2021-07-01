В Армении началось производство "Спутника V"

ЕРЕВАН, 1 июля. /ТАСС/. Армянские специалисты вместе с коллегами из РФ начали в Армении производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая в ближайшем будущем пройдет лабораторные испытания. Об этом в четверг после заседания правительства сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

"У нас есть довольно хороший прогресс относительно производства в Армении российского препарата "Спутник V". Производство началось, в ближайшем будущем первые экземпляры пройдут соответствующие исследования", - отметила она.

Кампания по вакцинации началась в Армении весной. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в республике колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4 514.