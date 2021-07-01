Для 300 тыс. жителей Хабаровского края снизили тариф на горячую воду

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края снизили тариф на горячую воду для 17 муниципальных образований децентрализованной зоны теплоснабжения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

"С этого месяца жители сразу 17 муниципальных образований Хабаровского края, попадающих в децентрализованную зону теплоснабжения, будут платить за горячую воду меньше. Снизить плату стало возможно благодаря подписанному [врио губернатора] Михаилом Дегтяревым специальному постановлению, которое вступило в силу сегодня, 1 июля. В нем зафиксировано, что тариф на теплоснабжение для децентрализованной зоны будет снижен на 10%, что позволит с осени также уменьшить платежи жителей и за отопление", - говорится в сообщении.

В децентрализованной зоне тепловая энергия вырабатывается небольшими котельными, топливо для которых часто приходится завозить из центральной части региона. В итоге выработка тепла там обходится от 1 870,81 руб./Гкал до 30 124,04 руб./Гкал. Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для населения компенсируется ресурсоснабжающим организациям из краевого бюджета. Тем не менее в децентрализованных зонах теплоснабжения людям сейчас приходится платить за отопление и горячую воду как минимум в полтора раза больше, чем там, где эту услугу предоставляют централизованно. Такой порядок в Хабаровском крае действовал долгие годы. О проблеме жители районов сообщили Дегтяреву во время его поездок по краю.

"Это значимое событие для региона, позитивный момент. Власть обратила внимание на эту проблему и приняла меры для приведения обеспеченности теплом в равные условия. Экономия составит порядка 300 рублей в зависимости от района", - сказала ТАСС региональный представитель фонда "Центр защиты прав граждан" в Хабаровском крае Мария Ермилова.

Изменения затронут 300 тыс. человек

К территориям децентрализованной зоны теплоснабжения относятся 15 районов Хабаровского края, а также отдельные микрорайоны Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Со ссылкой на и. о. заместителя министра ЖКХ края, начальника финансово-экономического управления Ларису Муравчук сообщается, что платежи за горячую воду уменьшатся уже в июле, но в квитанциях люди увидят это только в августе. Изменения коснутся более 300 тыс. жителей региона.

В списке муниципалитетов, для которых установлен сниженный тариф, нет Охотского и Аяно-Майского районов. Эти районы приравнены к территориям с централизованным теплоснабжением - их жители уже платят за тепло меньше, чем соседи.

"Для децентрализованной зоны в силу высоких издержек выработки тепла действуют высокие тарифы. Частично эти издержки погашает краевой бюджет, но и окончательная сумма, которую сейчас платят жители, непомерно высока. К примеру, вдоль БАМовской ветки платежи за отопление превышают 10 тысяч рублей в месяц, что значительно больше, чем тратят жители районов с централизованным отоплением. Поэтому мы приняли решение поэтапно снижать тарифы", - цитирует пресс-служба правительства Хабаровского края Дегтярева.