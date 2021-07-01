В России выявили максимум случаев коронавируса с 17 января

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 543, это максимальное значение с 17 января. Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 5 538 142 случая заражения, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. В частности, за сутки было выявлено 2 663 случая в Московской области, 1 612 - в Санкт-Петербурге, 378 - в Нижегородской области, 320 - в Брянской области, 319 - в Республике Бурятия.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, возросло до 384 935. Это максимум с 17 февраля.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 928, до 5 017 321. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Санкт-Петербурге выписали 1 967 человек, в Московской области - 1 805, в Воронежской - 293, в Свердловской - 268, в Бурятии - 227.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране возросло за сутки на 672 против 669 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего из-за инфекции, по сведениям штаба, умерли 135 886 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%. В частности, за сутки было зарегистрировано 115 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 25 - в Нижегородской и Иркутской областях, 23 - в Республике Бурятия, по 20 - в Краснодарском крае и Московской области.