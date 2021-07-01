Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до 0,85

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в четверг немного вырос и составил 0,85. В России в целом он остался на уровне 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор по-прежнему превышает единицу, однако в большинстве из них он заметно снизился.

Так, в Самарской области, где еще в воскресенье коэффициент был выше 2, он снизился до 1,01, в Московской - до 1,06, в Иркутской - до 1,09, а в Нижегородской - до 1,1. В Воронежской и Ростовской областях показатель составил 1,15, в Санкт-Петербурге - 1,19, в Свердловской области - 1,21, в Красноярском крае - 1,27.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.