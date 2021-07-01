В работе "ВКонтакте" произошел сбой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 11:28 мск было зафиксировано 3 229 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большая часть сообщивших о проблемах пользователей (68%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 29% - на проблемы в отправке сообщений, 3% - на невозможность войти в свою учетную запись. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что работают над устранением проблемы. "У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу", - заявили в пресс-службе социальной сети.