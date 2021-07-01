Путин подписал закон о поиске пропавших людей по их геолокации

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что информацию о входящих и исходящих звонках пропавшего, а также его местоположение можно будет получить на основании постановления одного из руководителей ведомства, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.

Постановление должно быть вынесено в течение 24 часов после получения сообщения о пропаже человека. При этом суд должен быть уведомлен об этом также в течение суток.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснял, что закон отдельно регламентирует порядок поиска недееспособных или ограниченно дееспособных людей, аналогичный установленному сейчас порядку поиска несовершеннолетних. В этом случае информацию о местонахождении по геолокации правоохранители получат после письменного согласия законного представителя пропавшего.

По его словам, по сравнению с предыдущей редакцией закона "Об оперативно-разыскной деятельности" принятая редакция определяет порядок поиска всех категорий граждан с использованием информации о соединениях телефона с другими абонентами.

Законопроект внесла в Госдуму в сентябре 2018 года группа депутатов и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Спустя год он был поддержан в первом чтении. Инициатива была подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 23 августа 2017 года.