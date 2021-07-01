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ГИБДД может увеличить до 150 км/ч максимально допустимую скорость на некоторых дорогах

Глава ведомства Михаил Черников также рассказал, что информационная система, благодаря которой из общего потока автомобилей на дороге можно будет выявить злостного нарушителя ПДД, может появиться в Госавтоинспекции
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ч, но там, где это безопасно. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

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"[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", - сказал он.

Черников также рассказал, что информационная система, благодаря которой из общего потока автомобилей на дороге можно будет выявить злостного нарушителя ПДД, может появиться в ГИБДД. 

"Мы разрабатываем новую информационную систему, в которую будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток [автомобилей], чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором. Такая система создается. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске", - сказал он.

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