ГИБДД может увеличить до 150 км/ч максимально допустимую скорость на некоторых дорогах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ч, но там, где это безопасно. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", - сказал он.

Черников также рассказал, что информационная система, благодаря которой из общего потока автомобилей на дороге можно будет выявить злостного нарушителя ПДД, может появиться в ГИБДД.

"Мы разрабатываем новую информационную систему, в которую будут встроены умные камеры, позволяющие считывать весь поток [автомобилей], чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором. Такая система создается. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске", - сказал он.