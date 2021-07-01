Абитуриенты СФУ с высоким баллами ЕГЭ смогут претендовать на повышение стипендии в 10 раз

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет (СФУ) запустил новую программу поддержки абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ и другими достижениями. Они смогут претендовать на стипендии в 10 раз выше обычных, места в общежитиях "Комфорт плюс" и личного наставника-преподавателя, сообщает в четверг пресс-служба университета.

"Впервые будет реализован комплекс мер, получивший название "Университетская долина", для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ и другими достижениями. Он включает в себя три пакета: первокурсники будут получать 24 тыс. рублей в первый год обучения, смогут проживать в общежитии повышенной комфортности с возможностью бесплатного доступа к сети Интернет на весь период обучения, а также за ними закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на весь период обучения", - пояснили в пресс-службе. Обычно стипендия первокурсника в университете составляет 2 400 рублей.

Повышенная стипендия предоставляется всем, кто сдал ЕГЭ по математике, информатике, физике, биологии, географии и химии не менее чем на 90 баллов и поступил в СФУ. Место в общежитии с бесплатным интернетом предусмотрено для абитуриентов, преодолевших установленный средний балл, а научный наставник - обладателю самого высокого рейтинга на каждом направлении подготовки и специальности. В этом году для первокурсников выделено более 4 500 мест в общежитиях квартирного и коридорного типов.

Кроме того, в 2021 году бюджетный набор на направления бакалавриата и специалитет СФУ увеличился более чем на 800 мест - до 4 297, дополнительные места добавили практически по всем направлениям и специальностям. "Это не может не радовать, СФУ как федеральный университет является точкой притяжения для школьников не только из Красноярска и Красноярского края. Мы ежегодно демонстрируем большой набор из Тывы, Бурятии, Иркутской области, Хакасии, и для абитуриентов это однозначное увеличение шансов учиться в [одном из] ведущих вузов страны бесплатно", - рассказали в приемной комиссии СФУ.

Сибирский федеральный университет - крупнейший российский вуз за Уралом. Здесь обучаются более 26 тыс. студентов из 47 регионов России и 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В составе СФУ 22 института, в которых реализуются более 300 программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров, отвечающие любым запросам абитуриента - от экономической безопасности до мехатроники.