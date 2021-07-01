Путин подписал закон о запрете коллекторам общаться с родными должника без их согласия

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и запрещающий им вступать в контакт с третьими лицами без получения предварительного письменного согласия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия соответствующих лиц. Закон также предусматривает их право в любое время отозвать такое согласие.

Ранее законодательство содержало положение, согласно которому допускалось взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия этих лиц, отмечалось в пояснительной записке. В то же время право отозвать ранее полученное у должника согласие на взаимодействие коллекторов с его родственниками, соседями либо другими третьими лицами было исключительно у самого должника. Данная норма "грубейшим образом нарушает права и законные интересы граждан, которые по усмотрению самого должника оказываются в состоянии принудительного взаимодействия с коллекторами", указывалось в сопроводительных материалах.

Основополагающая цель закона - восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и обеспечивающую защиту граждан от любого давления и неправомерного воздействия.