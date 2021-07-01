Данные о ревакцинации от ковида проанализируют на базе дневников самонаблюдения пациентов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Данные о ревакцинации и влиянии прививки от коронавирусной инфекции на тех, кто уже перенес заболевание, будут анализироваться, в частности на основании дневников самонаблюдения пациентов, сообщила ТАСС в четверг главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения Росссии Оксана Драпкина.

"Вообще все заносится в регистр: все побочные эффекты, вы знаете, что есть дневник самонаблюдения, все, что человек чувствует, ощущает, он может заносить в электронную форму. Естественно, потом это все будет анализироваться", - сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли как-то изучать влияние вакцинации на организм тех, кто ревакцинировался или привился при высоком титре антител.

Она напомнила, что, согласно последним исследованиям ВОЗ, признана правильной концепция отхода от анализа уровня антител перед прививкой. "По новым методическим рекомендациям, ревакцинация для всех или повторная вакцинация показана раз в год. Но при плохой эпидобстановке, как сейчас, это должно быть, опять же по мнению экспертов, раз в полгода", - отметила терапевт.

По ее словам, повторную вакцинацию можно проводить любой из существующих вакцин.

В четверг Драпкина, которая также является членом комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, приняла участие в открытии в ОП РФ пункта углубленной диспансеризации и вакцинации.

Согласно рекомендациям Минздрава по вакцинации населения, которые есть в распоряжении ТАСС, привиться или ревакцинироваться можно любой зарегистрированной в стране вакциной от коронавируса. При этом в случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы серьезных нежелательных явлений, при желании и при отсутствии противопоказаний, ему могут заменить вакцину на другую при ее наличии. Отмечается, что ревакцинация или вакцинация спустя полгода после болезни рекомендуется, пока в РФ не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, такой период называется "экстренная вакцинация". После достижения целевого показателя уровня коллективного иммунитета можно осуществить переход на "рутинную вакцинацию" в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.