{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Эксперт: почти у всех пациентов на ИВЛ обнаружен штамм "Дельта"

Заболевание протекает тяжелее, все больше пациентов требуют кислородной терапии, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти все пациенты с ковидом, находящиеся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом коронавируса "Дельта", на сегодняшний день наблюдается более тяжелое течение ковида у больных. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах, фактически все пациенты, их подавляющее большинство - 90%, имеют этот самый пресловутый штамм "Дельта". Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было 2-3 месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких. Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "Дельта", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Ельцин Центр первым в Свердловской области ввел ограничения для посещений из-за пандемии
Сборные обзорные экскурсии по музею в 15:00 и в 19:00 проводить не будут
Читать полностью