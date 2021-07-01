Эксперт: почти у всех пациентов на ИВЛ обнаружен штамм "Дельта"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти все пациенты с ковидом, находящиеся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом коронавируса "Дельта", на сегодняшний день наблюдается более тяжелое течение ковида у больных. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах, фактически все пациенты, их подавляющее большинство - 90%, имеют этот самый пресловутый штамм "Дельта". Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было 2-3 месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких. Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "Дельта", - сказал он.