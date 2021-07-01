"Ситидрайв" будет поощрять вакцинированных пользователей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Каршеринг "Ситидрайв", являющийся частью сервиса городской мобильности "Ситимобил", будет поощрять пользователей, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Промокод на скидку смогут получить те клиенты сервиса, которые успели полностью или частично пройти процесс вакцинации. Сервис подарит этим пользователем 50% скидку на одну поездку при поминутной аренде автомобиля. Для того, чтобы получить промокод, необходимо будет заполнить форму с данными о себе и сфотографировать свой сертификат о вакцинации", - отметили в компании.

Акция будет действовать во всех городах присутствия "Ситидрайв" до конца лета. Воспользоваться промокодом пользователи смогут до 15 сентября.

Каршеринг-сервис "Ситидрайв" (ex. YouDrive) является частью сервиса городской мобильности "Ситимобил" (входит в O2O-платформу Mail.ru Group и "Сбера"). Сервис краткосрочной аренды автомобилей доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.