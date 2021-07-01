Эксперт: мутации COVID-19 могут помешать достигнуть коллективного иммунитета к сентябрю

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новые мутации коронавирусной инфекции могут помешать достичь коллективного иммунитета в России к сентябрю текущего года. Все существующие вакцины пока что действуют против обнаруженных штаммов COVID-19, заявил ТАСС в четверг доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Жемчугов отметил, что достигнуть такого коллективного иммунитета, когда все вернутся к очному формату работы, в России к сентябрю можно, если все активно провакцинируются. "Но есть "но": если не появятся новые мутации вируса, которые будут помогать вирусу ускользать от действия вакцины. Сейчас мутации "Дельта" и "Лямбда" частично ослабляют действие всех имеющихся в мире вакцин. А вот если вдруг вирус произведет такую мутацию, что будет совсем слабое действие вакцин, то придется дорабатывать вакцину и вакцинировать всех сначала", - считает Жемчугов.

Он выразил надежду, что "перекрестного иммунитета, создаваемого вакцинами в обороте против всех текущих штаммов, будет достаточно, чтобы остановить пандемию".

"Если быстро массово все провакцинируются и в сочетании с переболевшими будет достигнута иммунная прослойка, блокирующая вспышку эпидемии, то [пандемия] закончится довольно быстро. Потому что коллективный иммунитет - это уже сейчас очень значительная прослойка, тем более в Москве. То есть болеют сейчас в основном - мы видим по отрывочным данным, точных никто не приводит - те люди, которые еще не болели и не вакцинированы", - отметил собеседник агентства.

С другой стороны, продолжил он, чтобы прогнозировать точно, нужно знать, болеют ли уже переболевшие и болеют ли вакцинированные, в каком проценте. "Тогда мы можем точно подсчитать уже с ревакцинацией, когда будет достигнуто новое плато и начнется снижение заболеваемости", - добавил Жемчугов.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 543, это максимальное значение с 17 января.