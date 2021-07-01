Эксперт заявил, что коронавирус не распространяется через общую систему кондиционирования

"Мы этим вопросом занимались особо. Связано [это] с так называемыми аэрозольгенерирующими процедурами в нашей практике. Это значит, что кислород, неинвазивная вентиляция легких, сама по себе обладает некой особенностью, так как вирусные частицы находятся вокруг этих самых аппаратов. Вирусный аэрозоль, который может представлять опасность для окружающего персонала. Но на самом деле, сегодня масса исследований, масса работ [существует] <...>, которые говорят, что нет, это не угроза. <...> Система кондиционирования практически то же самое", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 538 142 случая заражения, выздоровел 5 017 321 человек, умерли 135 886. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.