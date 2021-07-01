Путин подписал закон об ужесточении тюремных сроков за преступления в сфере оборота оружия

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия, в том числе связанные с его переделкой и незаконной продажей. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

За незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов теперь будет грозить лишение свободы на срок от четырех до шести лет (ранее было от трех до пяти лет). Размер штрафа при этом сохраняется на прежнем уровне - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Кроме того, вводится уголовная ответственность на незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж - до четырех лет лишения свободы. Его незаконное изготовление в том числе будет караться двумя годами заключения.

Ужесточается ответственность за незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предлагается лишать за это свободы на срок от восьми до десяти лет (ранее от трех до шести), максимальный размер штрафа возрастает с 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, виновные понесут наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет (было 5-8 лет), штраф составит до 800 тыс. рублей. Такое деяние в составе организованной группы будет караться лишением свободы на срок 15-20 лет со штрафом до 1 млн рублей (ранее 8-12 лет со штрафом до 500 тыс. рублей).

Незаконная продажа крупнокалиберного оружия

Закон также устанавливает ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм), которая сейчас Уголовным кодексом РФ не предусмотрена.

За незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного оружия, его частей и боеприпасов к нему предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом до 200 тыс. рублей или принудительными работами до пяти лет. Если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения либо с помощью интернета, предусмотрено лишение свободы на срок 8-10 лет со штрафом до 500 тыс. руб. Если деяние совершено организованной группой, наказание составит 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей.

Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему повлечет лишение свободы на срок 7-10 лет со штрафом до 300 тыс. рублей. Если сбытом занималась группа лиц по предварительному сговору, лицо с использованием своего служебного положения, либо преступление совершено с помощью интернета, наказание будет ужесточено до 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей. За незаконный сбыт в составе организованной группы будет грозить лишение свободы на срок 12-15 лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом те, кто добровольно сдадут эти предметы, освобождаются от уголовной ответственности по этой статье.

Санкции за продажу мелкокалиберного оружия

Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение мелкокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет, говорится в документе. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года заключения.

Кроме этого, статья 222 УК РФ дополняется отдельным пунктом о незаконном сбыте оружия, который на данный момент влечет за собой такое же наказание, как за незаконные приобретение, передачу, хранение оружия. Продажа огнестрельного оружия, согласно закону, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев.