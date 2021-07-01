Путин подписал закон, ужесточающий наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде с двух до трех лет. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Действовавшая ранее редакция предусматривала штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет, если водитель ранее уже наказывался за аналогичное нарушение или имел судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Законом устанавливаются более жесткие санкции для нетрезвых водителей, ранее судимых по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия. Для этого статья 264.1 дополняется частью, согласно которой управление машиной такими лицами будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, также предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, принудительных работ на срок до трех лет, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.