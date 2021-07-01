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Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов с ложными обвинениями в преступлениях

Закон также обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает механизм внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию с обвинениями в совершении преступлений. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Основанием для блокировки будет заявление пострадавшего в прокуратуру с просьбой принять меры для удаления ложных обвинений в совершении им преступления. При этом закон обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

Региональная прокуратура в течение 10 дней должна будет проверить обоснованность заявления. По результатам проверки составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления информации. После этого в течение пяти дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. Если предоставленные сведения подтверждаются, генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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