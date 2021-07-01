Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-канала "Глаз бога"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы в четверг признал незаконной работу Telegram-канала "Глаз бога", с помощью которого можно было найти личные данные людей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель суда Зульфия Гуримчук.

"Решением Таганского районного суда деятельность интернет-ресурса t.me/eogdatabotbot признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Информация, распространяемая посредством сети Интернет на этом ресурсе, а равно и ее распространение иными интернет-ресурсами признаются информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса "Глаз бога" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - сказала она.