В Ивановской области у трех детей отмечается тяжелое течение COVID-19

"Что тревожит: мы вчера зафиксировали три очень тяжелых случая заболевания у детей. Дети маленькие: один год и четыре месяца, два года, четыре года. Обычно у детей эта инфекция протекает в легкой форме, подобно ОРВИ, но в данном случае дети болеют очень тяжело. Поскольку течение атипичное, будем брать мазки и отправлять в Москву и просить определить штамм, возможно, пойдет речь о циркуляции какого-то нового штамма на территории Ивановской области", - сказал Фокин.

Он уточнил, что с начала пандемии в регионе коронавирус выявили у 2 834 детей, ранее у всех них заболевание протекало в легкой форме, а три тяжелых случая зафиксировали в регионе впервые. По его словам, одного ребенка госпитализировали в детскую больницу в Иванове, двое детей находятся в Кинешемской районной больнице, но из-за тяжести заболевания их тоже перевезут на лечение в областной центр.

Как добавил Фокин, в регионе первую прививку от коронавируса сделали 180 565 человек, полностью вакцинировались 133 282 человека. С начала пандемии в Ивановской области выявлено 38 297 случаев заражения, в том числе 80 - за последние сутки. Выздоровели 35 959 человек, 1 296 пациентов умерли.