На Камчатке обнаружили пять самолетов США времен Второй мировой войны

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пять американских бомбардировщиков периода Второй мировой войны обнаружили участники экспедиции Русского географического общества (РГО) и Минобороны России на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе РГО.

"30 июня завершилась совместная экспедиция РГО и Министерства обороны по изучению мест падений американских самолетов во время боевых действий ВВС США против Японии. С 18 июня поисковики исследовали южные районы Камчатки. Удалось обнаружить и частично идентифицировать пять американских самолетов времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении РГО.

В нем уточняется, что за две недели поисков удалось найти места падений и исследовать фрагменты пяти бортов: дальнего бомбардировщика Б-24 "Либерейтор", двухмоторного бомбардировщика Б-25 "Митчелл", штурмовика "Дуглас" А-20 "Бостон" и двух морских ударных самолетов ПВ-1 "Вентура.

В РГО отметили, что впереди у исследователей работа с архивными материалами, окончательная идентификация самолетов. Участники экспедиции также намерены проследить судьбы их экипажей. В результате этой работы планируется опубликовать новые объективные данные о взаимодействии СССР и США в период Второй мировой войны.