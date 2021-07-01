Около 400 финнов, побывавших на матчах Евро-2020 в России, заразились коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено уже у около 400 жителей Финляндии, вернувшихся в страну из Санкт-Петербурга после проходивших там матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщило в четверг финское министерство социальных дел и здравоохранения.

"По состоянию на 30 июня вернувшиеся с матчей сдали 386 положительных тестов на коронавирус, еще 50 заразились от них. Больше всего случаев - в Хельсинки, Эспоо и Вантаа", - говорится в сообщении.

Медики ранее заявляли, что ожидают роста этих показателей, поскольку выйти на контакт со всеми вернувшимися пока не удалось. Речь идет о людях, пересекавших пункты пропуска "Ваалимаа" и "Нуйямаа" на российско-финской границе 22 июня.

По данным Округа социального и медицинского обслуживания Южной Карелии, через "Ваалимаа" в Финляндию 22 июня вернулись 1,7 тыс. человек, из них тесты были взяты только у порядка 900, еще 800 человек тогда пропустили через границу без тестирования из-за загруженности погранпункта. Уже известно, что некоторые из вернувшихся не соблюдали положенный после возвращения карантин. По информации газеты "Этеля-Саймаа", через "Нуйямаа" 22 июня в Финляндию прибыло 760 человек, из них около 500 - футбольные болельщики. Тесты были взяты у 300 человек.

Всего в России на матчах, по данным министерства, побывало как минимум 4,5 тыс. финнов.