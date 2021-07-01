Лукашенко сообщил, что Белоруссия производит достаточно вакцины "Спутник V"

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике по российским технологиям производят достаточное количество вакцины от коронавируса "Спутник V", и при необходимости белорусы готовы передавать ее в РФ.

"Мы успешно сегодня работаем, производя в месяц более полумиллиона доз ["Спутника V"]. Это предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Беларуси, и при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Российская Федерация могла использовать", - сказал Лукашенко в четверг на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.

Он поблагодарил президента РФ за то, что россияне "в срок, вовремя поставляют обозначенные объемы вакцин, а также передали нам технологии производства этих вакцин". По его словам, в условиях пандемии Белоруссия и Россия "сделали все возможное, чтобы ее сгладить". "Но расслабляться нельзя, совместными усилиями мы справимся", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V". Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию доставили три партии китайской вакцины Vero Cell. 3 июня в Белоруссии была зарегистрирован российская вакцина "Спутник лайт".