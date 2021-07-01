Синоптики рассказали, как долго продлится засуха в Центральной России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сильная засуха, которая бывает один раз в 10 лет, продлится в регионах Центральной России как минимум до середины июля. Она также затронет регионы Северо-западного федерального округа (СЗФО): Санкт-Петербург, Новгород, Вологду, частично Карелию, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, что Центральную Россию ждет сильнейшая засуха, которая бывает один раз в 10 лет.

"С воскресенья начнется наступление "великой засухи", которая продлится очень долго. Насколько долго? - На мой взгляд, как минимум, до середины месяца", - рассказал он.

По словам Тишковца, жителей Московского региона ожидают последние дожди в пятницу и субботу, однако осадки будут неинтенсивными и кратковременными. За месяц в регионе выпадет всего лишь 20-30% от месячной нормы. "И то, за счет сегодняшних ливней, завтрашних, послезавтрашних, ну и, может, во второй половине месяца что-то брызнет", - пояснил он.

Метеоролог отметил, что засуха затронет также регионы СЗФО. В частности, речь идет о Санкт-Петербурге, Вологде, Новгороде, Карелии.

"Тверская, Смоленщина - там вообще может больше не выпасть ни капельки, начиная с выходных, за весь месяц. Вот эта аномальная засуха охватит большую часть Центральной России, северо-запада страны, то есть это Питер, Псковщина, Новгородчина, Вологодчина, частично Карелия, Кировская область", - рассказал он. В регионах Черноземья засуха будет не такой мощной - там недобор осадков до месячной нормы составит 20-40%, отметил Тишковец.