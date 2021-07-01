{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон, упрощающий выезд несовершеннолетних за рубеж с сопровождающим

Теперь для выезда из России ребенка вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий выезд за границу для несовершеннолетних. Согласно документу, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, для выезда из России ребенка вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя.

Подписанным законом закрепляется возможность выезда несовершеннолетнего гражданина РФ из страны "совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд". Если несовершеннолетний выезжает из страны без сопровождения, то, кроме паспорта, он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из законных представителей с указанием страны, в которую он направляется. При этом законный представитель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на выезд ребенка за рубеж. Но этот запрет не распространяется на поездки несовершеннолетнего гражданина РФ за пределы страны в сопровождении его законного представителя, заявившего о таком несогласии.

При подаче заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина его законный представитель может указать срок действия такого несогласия и страны, выезд в которые он запрещает.

Заявление о несогласии на выезд ребенка может быть отозвано во внесудебном порядке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
В EMA заявили, что все одобренные в ЕС вакцины защищают от всех известных штаммов
Антитела, вырабатываемые в результате вакцинации, нейтрализуют в том числе штамм "Дельта", подчеркнул глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери
Читать полностью