Путин подписал закон, упрощающий выезд несовершеннолетних за рубеж с сопровождающим

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий выезд за границу для несовершеннолетних. Согласно документу, опубликованному в четверг на официальном портале правовой информации, для выезда из России ребенка вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя.

Подписанным законом закрепляется возможность выезда несовершеннолетнего гражданина РФ из страны "совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд". Если несовершеннолетний выезжает из страны без сопровождения, то, кроме паспорта, он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из законных представителей с указанием страны, в которую он направляется. При этом законный представитель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на выезд ребенка за рубеж. Но этот запрет не распространяется на поездки несовершеннолетнего гражданина РФ за пределы страны в сопровождении его законного представителя, заявившего о таком несогласии.

При подаче заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина его законный представитель может указать срок действия такого несогласия и страны, выезд в которые он запрещает.

Заявление о несогласии на выезд ребенка может быть отозвано во внесудебном порядке.