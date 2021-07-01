Путин подписал закон об уголовном наказании за организацию работы нежелательных НПО в РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории РФ, а также за участие в таких структурах и сбор средств для них. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Ранее в статье 284.1 Уголовного кодекса РФ была установлена единая ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составлял от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы - от двух до шести лет. Теперь эта статья будет включать в себя три состава уголовно наказуемого деяния, в том числе ответственность за организацию работы НПО.

За участие в деятельности нежелательной НПО на территории России установлено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей либо в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законом предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

Предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения работы на территории РФ нежелательной НПО, также выделяются в отдельный состав. Такое преступление будет наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы до двух лет, а также лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Наиболее суровое наказание предусмотрено за организацию деятельности на территории РФ иностранной нежелательной НПО — обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до пяти лет с возможным ограничением свободы до двух лет, лишение свободы на срок от двух до шести лет. Осужденного также могут лишить права занимать определенные должности сроком до десяти лет.

Поправки в КоАП

Одновременно утверждены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые в том числе предусматривают дисквалификацию на год для работников аппаратов избирательных комиссий за участие в деятельности иностранной или международной НПО, признанной в России нежелательной. Поправки внесены в статью 20.33 кодекса, которая предусматривает штрафы за участие в работе такой структуры для граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей.