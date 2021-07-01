Премьер Эстонии сообщила, что у въезжающих из РФ спрашивают сертификат о вакцинации в ЕС

ТАЛЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Въезжающие в Эстонию из России лица обязаны предъявлять на границе сертификат о вакцинации в ЕС, либо справку о перенесенном COVID-19. Об этом в четверг сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Полиция действует на границе с Россией так, как позволяет закон о государственной границе, то есть, людей, которые не могут предъявить сертификат о вакцинации в ЕС или справку о перенесенном коронавирусе, отправляют назад", - сказала она на пресс-конференции.

"Это важно для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса", - указала премьер.

Как добавила Каллас, это правило не распространяется на возвращающихся из России граждан Эстонии, которые могут вернуться домой, "вне зависимости от того, больны они или здоровы".

В июне МИД Эстонии сообщил, что прошедшие курс вакцинации жители третьих стран, включая Россию, могут въехать в Эстонию.