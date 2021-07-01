Песков заявил, что трудности с получением QR-кодов скоро устранят

"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, наверное, не должным образом", - признал представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг. "Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - заявил Песков.

"Давайте не забывать, что по уровню цифровизации, по уровню внедрения всех цифровых систем в жизнь, в экономическую жизнь, в социальную жизнь, Москва - один из самых передовых городов мира. Поэтому я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "трудности есть, и они будут дальше". "Мы с вами живем в чрезвычайной ситуации", - констатировал он. "Пусть невозможность ходить в рестораны будет нашей самой большой проблемой, - заметил пресс-секретарь президента. - Если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше".

При этом он согласился, что введение QR-кодов в Москве также представляет проблему для иностранцев, находящихся в российской столице. "Но если на чаше весов с одной стороны присутствие иностранцев, а с другой стороны - здоровье и жизнь москвичей, то, конечно, здоровье и жизнь москвичей важнее, это является абсолютным приоритетом для всех, особенно для московских властей", - указал представитель Кремля.