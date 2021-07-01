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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что жесткие меры необходимы при вспышке коронавируса в России

Жизнь и здоровье россиян - это абсолютный приоритет, подчеркнул представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян - это абсолютный приоритет", - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.

Количество подтвержденных случаев зараженных коронавирусом в России за последние сутки возросло на 23 543, это максимальное значение с 17 января. Число летальных исходов возросло за сутки на 672, это новый максимум с начала пандемии.

Регионы в последнее время вводят различные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Так, с 28 июня в Москве посещение заведений общепита возможно только по специальному QR-коду, который могут получить привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев или имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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