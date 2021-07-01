На Кубани начали тестировать на коронавирус экипажи прибывающих в регион самолетов

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 1 июля организовали проведение ПЦР-тестирования для членов экипажей самолетов, прибывающих в регион и размещающихся в гостиницах и отелях края, сообщил на очередной сессии Законодательного собрания края в четверг губернатор Вениамин Кондратьев.

"Сегодня с 00:00 мы организовали тестирование всех членов экипажей воздушных судов, которые прибыли к нам в край. Может быть, фильтрация всего летного состава пройдет через нас, и, может быть, мы даже поможем коллегам из авиакомпаний тоже побороть ковид. Мы всего лишь просим их создать безопасные условия и мы создаем реализацию своих требований, мы идем на это. Эпидемиологическая обстановка у нас в крае сегодня в приоритете. Мы не просто выдвигаем требования, мы создаем условия, чтобы эти требования выполнялись", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что тестирование касается членов экипажей, которые размещаются в отелях и гостиницах региона. По его словам, они на общих условиях должны соблюдать новые требования, введенные при заселении с 1 июля. "Члены экипажей воздушных судов тем более должны быть протестированы, они же работают с людьми", - добавил губернатор, уточнив, что Краснодарский край - единственный регион РФ, организовавший такое тестирование.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 1 июля за сутки в крае выявили 190 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии подтвердились 52 036 случаев коронавируса, из них 45 445 человек выздоровели и выписаны из больниц, 3 440 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас остаются 64 пациента, на ЭКМО (установки насыщения крови кислородом - прим. ТАСС) - четыре человека. Режим повышенной готовности продлили в регионе до 1 октября.

Новые требования к заселению в отели

В соответствии с постановлением губернатора региона с 1 июля гостиницы и отели Кубани будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Предъявление ПЦР-тестов на детей в возрасте до шести лет не требуется.

Также гостиницы и отели Кубани смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенной коронавирусной инфекции или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода. Для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.

На прошлой неделе источник, близкий к группе "Аэрофлот", сообщил ТАСС, что российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдения новых требований к эпидбезопасности. Источник, близкий к топ-менеджменту "Победы", сообщал, что компания рассматривает возможность сократить полетную программу в регион на 40-50%.