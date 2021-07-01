Верховная рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. В четверг за данное решение проголосовало конституционное большинство - свыше 300 депутатов.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что переименование Новгородского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу реки Кривой Торец была основана в 1892 году рядом с бывшим зимовником запорожских казаков Кальмиусской паланки, существовавшим в XVIII веке. Основателями колонии были меннониты, переселившиеся из хортицких колоний, часть населения была лютеранами. Впоследствии поселок был заселен жителями других национальностей.

Статус поселка городского типа Нью-Йорк получил в 1938 году. В годы холодной войны указом президиума Верховного Совета УССР от 19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк был переименован в Новгородское.