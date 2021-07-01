Работодателей в Тульской области обязали отправить на удаленку не менее 30% сотрудников

ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 1 июля внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, обязав руководителей предприятий и организаций региона перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Это касается в том числе привитых первым компонентом вакцины и необходимо для формирования полноценного иммунитета, сообщила на брифинге председатель государственно-правового комитета региона Наталья Архипова.

"С 5 июля 2021 года вводится обязанность работодателей по переводу 30% от общего числа работников на дистанционный режим работы. При этом обращу внимание, что рекомендовано работодателям переводить на дистанционную работу тех работников, которые привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Это необходимо для формирования полноценного иммунного ответа на вакцину", - сказала Архипова.

По ее словам, согласно указу вводится обязательное требование сократить до 30% заполняемость театров, кинотеатров и спортивных объектов. "Эта норма также вступит в силу с 5 июля, до настоящего момента эта норма составляет 50%. Отмечу, что при заполняемости не учитываются лица, имеющие сертификат профилактических прививок", - добавила Архипова.

Также с 1 июля запретили деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 1 июля, в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявили 42 927 случаев заражения, в том числе 157 - за последние сутки. Выздоровели 39 358 человек, 2 220 пациентов умерли.