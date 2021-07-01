Алтайский вуз получил 250 млн рублей на разработку беспилотной техники для посадки леса

БАРНАУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) к концу 2023 года создадут два опытных образца первых отечественных беспилотных тракторов для посадок леса. На реализацию проекта вуз получил 245 млн рублей из федерального бюджета, сообщил ТАСС в четверг проректор по научной и инновационной работе вуза Александр Беушев.

"Это проект импортозамещения, который мы будем реализовывать совместно с ПАО "Камаз" и МГТУ им. Баумана, речь идет о создании производства комплекса машин для лесовосстановления с применением цифровых технологий. В настоящее время не существует специализированной техники для посадки леса, есть только техника для того, чтобы заготавливать лес. Для лесовосстановления сейчас используют импортные тракторы или устаревшие обычные тракторы, они неудобны в использовании, так как имеют большие габариты. Мы же создадим более компактный трактор на совершенно новой, цифровой платформе - это беспилотный трактор, который сможет не только заниматься посадкой леса, но и почвообработкой", - сказал Беушев.

Он отметил, что в настоящее время почвообработка на местах гарей производится только с помощью гусеничной техники. Ученые АлтГУ намерены разработать технику на колесах. Такой трактор будет запущен на определенный участок, а оператор, не находясь в кабине, с помощью пульта управления сможет контролировать его передвижения.

"Впереди и сзади у каждого трактора будет предусмотрена возможность прикрепления оборудования для выполнения всего комплекса лесовосстановительных работ: посадки леса, санитарной очистки мест гарей, мелиорации почвы. На весь этап реализации проекта, а это два с половиной года, предусмотрено 245 млн рублей. Вуз выступает головным исполнителем проекта, но какие-то работы будут проводить в МГТУ и часть полученных средств мы направим им. Идея о реализации проекта в алтайском вузе появилась неслучайно: у нас есть компетенции по производству техники, а также потребность в ней, есть предприятия, занимающиеся производством лесного оборудования. К концу 2023 года мы должны представить опытные образцы", - отметил собеседник.

На организацию самого производства новых тракторов ПАО "Камаз" направит еще примерно такую же сумму - около 250 млн рублей.

Беушев уверен, что техника будет пользоваться спросом не только в Алтайском крае, но и соседних регионах - Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае, где активно занимаются лесовосстановлением. Также собеседник рассчитывает на потенциальные поставки в Татарстан.