"Ситимобил" организовал пункт вакцинации в "Доме такси"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В "Доме такси" "Ситимобил" развернул пункт вакцинации водителей от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис городской мобильности "Ситимобил" наращивает темпы вакцинации партнеров: в четверг, 1 июля, в "Доме такси" будет проведена первая выездная вакцинация для сотрудничающих с сервисом водителей, в том числе и для не резидентов РФ. В дальнейшем выездные пункты вакцинации планируется организовывать по мере необходимости, в том числе и в других города присутствия", - отметили в компании.

"В пункте вакцинации водители партнеров смогут привиться бесплатно без предварительной записи. "Ситимобил" за собственный счет закупил необходимое количество доз "Спутник V", а также пригласил медиков частной клиники для проведения процедуры вакцинации", - добавили в "Ситимобил".

Перед тем как привиться, водители партнеров должны будут пройти обязательный медосмотр, измерить давление и пульс. После получения инъекции каждый водитель будет внесен в базу ЕМИАС и получит сертификат о вакцинации. В случае, если после вакцинации кто-то из привившихся будет чувствовать себя неудовлетворительно, сервис готов компенсировать отсутствие на линии.

"Водители такси, сотрудничающие с нашим сервисом, не являются сотрудниками компании, но несмотря на это мы заботимся об их безопасности. Сейчас для нас первостепенно дать возможность каждому партнеру вне зависимости от того, является он резидентом или нет, возможность вакцинироваться, чтобы он мог продолжать работать и зарабатывать", - прокомментировал генеральный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев.

"Ситимобил" - сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения - такси, электросамокаты, каршеринг, а также услуги доставки.