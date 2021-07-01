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Пандемия COVID-19

Власти Москвы будут точечно принимать решения для помощи предприятиям

Решение о вводе ограничений будет зависеть от пропускной способности системы здравоохранения, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Решения об оказании помощи отдельным предприятиям в Москве в период пандемии коронавируса и ограничений будут приниматься точечно, сообщил в четверг заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Сейчас мы сталкиваемся с очередным сложным этапом. К сожалению, мы вынуждены вводить определенные ограничения, но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике и с выручкой определенных отраслей. Конечно же, будем точечно принимать решения, которые помогут предприятиям преодолеть их", - сказал Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.

Он подчеркнул, что многие предприниматели пытаются злоупотреблять и "играть общественным мнением", заявив, что их выручка сократилась на 80%. Но специалисты видят, что она ниже всего процентов на 15%, но выше средних показателей прошлого года, сказал Ефимов.

По словам заммэра, решение о вводе ограничений зависит от пропускной способности системы здравоохранения. Именно из-за того, что в настоящий момент она справляется, в городе не вводятся более жесткие ограничения, добавил он.

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