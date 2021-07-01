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Пандемия COVID-19

Песков рассказал, что пока не получил QR-код для похода в столичные рестораны

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока не имеет QR-кода, который позволяет жителям Москвы посещать рестораны.

"У меня пока нет", - сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.

Песков переболел коронавирусом в мае 2020 года. Ранее он говорил, что имеет высокие титры антител и Т-клеточный иммунитет, но после рекомендаций специалистов решил пройти вакцинацию "Спутником Лайт".

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев, либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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