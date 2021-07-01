Красноярский край увеличил финансирование программы благоустройства

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края выделило дополнительно 8,4 млн рублей из краевого бюджета девяти муниципалитетам на проекты благоустройства по программе поддержки местных инициатив, общий объем финансирования программы увеличится до 221,1 млн рублей, сообщили ТАСС в министерстве финансов региона.

"Финансовую поддержку из краевого бюджета получат девять районов Красноярского края: Балахтинский, Бирилюсский, Боготольский, Енисейский, Идринский, Козульский, Курагинский, Сухобузимский и Уярский. Дополнительные 8,4 млн рублей направят на ремонт уличного освещения, обустройство детских и спортивных площадок, на благоустройство территорий, а также на ремонт сельского Дома культуры и систем водоснажения в районных поселениях", - сообщили в Минфине.

Общий объем финансирования программы составляет на 2021 год, с учетом дополнительно выделенных средств, составляет 221,1 млн рублей, из них 183,4 млн - это деньги краевого бюджета. В прошлом году финансирование составило 169,6 млн рублей и 139 млн рублей соответственно.

Программа поддержки местных инициатив действует в регионе с 2016 года. Обязательное условие участия в ней - это софинансирование гражданами благоустройства объектов. При этом сами граждане выбирают проекты, которые должны быть профинансированы. Финансирование должно состоять из краевых субсидий (не более 85%), местных бюджетов (не менее 5%), средств населения (не менее 3%), оставшаяся часть (порядка 7%) может финансироваться за счет муниципальных бюджетов, средств граждан, предпринимателей и частных компаний.