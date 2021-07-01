COVAX призвал признать вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ, ЕС и 10 западными странами

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Международный механизм COVAX, созданный Всемирной организацией здравоохранения и ее партнерами с целью обеспечения равного доступа к вакцинации от коронавируса в мире, призвал мировое сообщество признать прививки вакцинами, одобренными ВОЗ или 11 регулирующими органами, включая структуры Евросоюза и 10 западных стран. Об этом говорится в заявлении COVAX, опубликованном в четверг в Женеве.

"Поскольку возможности для путешествий начинают открываться в некоторых частях мира, COVAX призывает все региональные, национальные и местные власти признать в качестве полностью вакцинированных всех людей, привитых вакцинами от COVID-19, которые сочтены безопасными и эффективными Всемирной организацией здравоохранения и/или 11 строгими регулирующими органами", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что если путешествия будут разрешены только тем, кто привит одобренными ВОЗ вакцинами, то это "еще больше увеличит глобальный вакцинный разрыв и усугубит неравенство". В список "строгих регулирующих органов", на которые ссылается COVAX, вошли Европейское агентство лекарственных средств (EMA), а также соответствующие структуры Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швейцарии.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

В качестве кандидатов на утверждение ВОЗ сейчас фигурируют 14 вакцин разных производителей, в том числе два российских препарата - "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.