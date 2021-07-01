В EMA заявили, что все одобренные в ЕС вакцины защищают от всех известных штаммов

ГААГА, 1 июля. /ТАСС/. Все четыре вакцины, одобренные в Европейском союзе, защищают от всех известных вариантов коронавируса, включая штамм "Дельта". Об этом заявил в четверг на брифинге глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Это очень важная тема не только для нас, но и для других регуляторных органов по всему миру, - отметил он. - Мы осведомлены об обеспокоенности относительно распространения различных вариантов. К настоящему моменту мы можем заявить, что все четыре вакцины, одобренные в ЕС, защищают от всех вариантов. Антитела, вырабатываемые в результате вакцинации, нейтрализуют все штаммы коронавируса, в том числе штамма "Дельта".

Соответственно, констатировал Кавалери, вакцинация продолжает оставаться "важным инструментом для борьбы с пандемией и распространением коронавируса".

Со своей стороны ЕМА, заверил он, продолжит изучение того, как меняется вирус и как имеющиеся вакцины защищают от существующих и новых штаммов.