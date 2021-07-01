Прокуратура в Кирове потребовала обеспечить бесплатный проезд по дороге Казань - Пермь

КИРОВ, 1 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области потребовала через суд обеспечить бесплатный проезд по дороге Казань - Пермь, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Органы прокуратуры Кировской области в судебном порядке потребовали от регионального Минтранса организовать надлежащее автомобильное сообщение по межрегиональному маршруту Казань - Кировская область - Пермь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас данная дорога проходит на территории Малмыжского района, вблизи села Гоньба участок автодороги пересекает реку Вятку, при этом проехать бесплатно в этом месте невозможно из-за отсутствия моста. "Участники автомобильного движения вынуждены пользоваться услугами индивидуального предпринимателя, который организовал паромную переправу и эксплуатирует наплавной понтонный мост на коммерческой основе. Альтернатива объездного пути отсутствует", - говорится в сообщении.

Прокурор Малмыжского района направил в суд иск с требованием признать бездействие регионального министерства транспорта незаконным и обязать обеспечить безвозмездный беспрепятственный проезд участников дорожного движения. Иск находится в стадии рассмотрения.