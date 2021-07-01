Мезенцев предложил финансировать разработку "кефирной вакцины" из союзного бюджета

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил в ближайшее время рассмотреть вопрос поддержки и финансирования разработок в России и Белоруссии новых препаратов от коронавируса, в частности так называемой кефирной вакцины в виде кисломолочного продукта, которую разрабатывают в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

"Мы знаем, что в Национальной академии наук Белоруссии и в ряде российских научных центров ведется разработка новых препаратов против COVID-19. В институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге проводятся исследования по разработке новой вакцины на основе пробиотической бактерии, или, как говорили некоторые эксперты, говоря обыденным языком, "кефирной вакцины". В связи с этим мы видим возможным внесение на рассмотрение Совмина Союзного государства в самое ближайшее время совместных предложений по поддержке такой работы как программы Союзного государства и финансирование этой работы за счет средств союзного бюджета", - сказал Мезенцев в четверг на онлайн-форуме регионов двух стран.

Госсекретарь отметил особую важность сотрудничества российских и белорусских ученых, в том числе в борьбе с пандемией.

Как сообщил в январе в эфире телеканала "Россия-24" директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев, доклинические испытания отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции в виде кисломолочного продукта, которую разрабатывают на базе Центра персонализированной медицины в Санкт-Петербурге, планируется завершить в течение этого года. Дмитриев отмечал, что на проведение клинических исследований ученым потребуется дополнительное финансирование.