Ямальцы подали больше всех заявок в реестр коренных малочисленных народов

ТАСС, 1 июля. Свыше 7 тыс. заявлений подали жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о включении их в федеральный список коренных малочисленных народов (КМН). Документы от коренных ямальцев составили большего половины от общего количества заявок, поступивших в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в четверг.

"Ямал сохраняет лидирующие позиции по количеству направленных заявлений о включении в федеральный список КМН. <...> На сегодняшний день заявления подали 7 047 коренных ямальцев. От общего количества заявлений, поступивших из субъектов РФ в ФАДН России, это 51%", - говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью у коренных жителей округа пользуется способ подачи заявлений через МФЦ. Такая возможность появилась у северян в апреле этого года - заявления подали более 3,4 тыс. человек.

Консультационную помощь коренному населению оказывают представители органов местного самоуправления и Ассоциации "Ямал - потомкам!". С момента начала заявочной кампании гражданам оказали более 40 тыс. консультаций по вопросам заполнения заявлений.

О едином реестре

Список будет вестись ФАДН в электронной форме. Для включения в список гражданам нужно будет предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному народу. Наличие записи в реестре облегчит доступ к льготам и преференциям, которые предусмотрены представителям коренных народов. При обращении за услугами и льготами документы о национальности предоставлять не потребуется, сведения будут подгружаться из федеральной базы автоматически.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов - всего более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства. На Ямале проживают более 48 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, более 18 тыс. человек ведут традиционный образ жизни.