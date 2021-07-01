В Москве 8% аварий происходит на арендованных электросамокатах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 90% аварий на электросамокатах в Москве происходят с их владельцами, на долю пользователей сервиса аренды - кикшеринга - приходится только 8% таких ДТП, сообщил в четверг в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Только 8% ДТП в городе - это прокатные самокаты, 92% - это личные самокаты", - сказал Ликсутов, отметив, что при этом "достаточно большой объем негатива уходит компаниям, которые занимаются прокатом самокатов".

Он отметил, что в вопросе безопасности этого вида транспорта крайне важны инфраструктура и введение "медленных зон" для электросамокатов в Москве.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил ТАСС, что в столичном парламенте собрали предварительные предложения по вопросам регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, велосипедов и самокатов, в парках и общественных пространствах Москвы. Так, предлагается разрешить движение на них только по велополосам и велопешеходным дорожкам, установить ограничения по скорости в парках до 15 км/ч и приоритет пешеходов во всех случаях использования данных транспортных средств, а также оборудовать их звуковой и световой сигнализацией.

О форуме

Московский урбанистический форум проходит в столичном "Зарядье" с 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.