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"Мы больше не приложение для обмена фото". Instagram анонсировал масштабные изменения

Глава компании Адам Моссери рассказал, как соцсеть будет развивать формат видео и как изменится лента пользователей

Глава Instagram Адам Моссери анонсировал изменения, которые ждут соцсеть в ближайшие месяцы. В частности, Instagram будет ориентироваться на развитие формата видео, а в ленте планируют больше показывать рекомендованные посты из аккаунтов, на которые пользователь не подписан. Сейчас рекомендованное отображается только на специальной вкладке. 

"Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками", - заявил Моссери на своей странице в Instagram. Помимо работы с форматом видео, в соцсети уделят больше внимания направлениям онлайн-торговли и обмена сообщений, а также планируют заниматься поддержкой создателей контента. 

Говоря о видео, глава Instagram указал, что упор будет "полноэкранные, иммерсивные, разлекательные" ролики, которые ориентированы на просмотр с мобильного телефона. 

Изменения будут происходить постепенно в течение полугода или года. Моссери добавил, что, согласно исследованию, люди заходят в Instagram за развлечениями, а также назвал среди конкурентов соцсети TikTok и YouTube. 

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