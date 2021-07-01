"Мы больше не приложение для обмена фото". Instagram анонсировал масштабные изменения

Глава Instagram Адам Моссери анонсировал изменения, которые ждут соцсеть в ближайшие месяцы. В частности, Instagram будет ориентироваться на развитие формата видео, а в ленте планируют больше показывать рекомендованные посты из аккаунтов, на которые пользователь не подписан. Сейчас рекомендованное отображается только на специальной вкладке.

"Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками", - заявил Моссери на своей странице в Instagram. Помимо работы с форматом видео, в соцсети уделят больше внимания направлениям онлайн-торговли и обмена сообщений, а также планируют заниматься поддержкой создателей контента.

Говоря о видео, глава Instagram указал, что упор будет "полноэкранные, иммерсивные, разлекательные" ролики, которые ориентированы на просмотр с мобильного телефона.

Изменения будут происходить постепенно в течение полугода или года. Моссери добавил, что, согласно исследованию, люди заходят в Instagram за развлечениями, а также назвал среди конкурентов соцсети TikTok и YouTube.