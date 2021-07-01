В Москве не планируют принимать решения, которые привели бы к остановке транспорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют из-за коронавируса вводить ограничительные меры, которые привели бы к остановке городского транспорта. Об этом заявил в четверг заместитель мэра столицы Максим Ликсутов на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Мэр города принял решение, что транспорт не перестает работать, и это значит, что почти 200 тыс. человек, которые работают в транспортном комплексе Москвы, - у них сохранилось место работы, они получали зарплату, как могли, мы заботились о своих сотрудниках <...>. Остановка городского транспорта - это фактически локдаун всего города, в масштабах Москвы остановка городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится, что невозможно и не будет сделано", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос о связанных с коронавирусом решениях в сфере транспорта.

С начала пандемии в Московском метрополитене стали в 10 раз чаще дезинфицировать станции, в два раза чаще убирать вагоны, также проводится регулярная дезинфекция пассажирской инфраструктуры и подвижного состава распылителями. При этом более половины вагонов оборудованы встроенной в кондиционеры автоматической системой обеззараживания воздуха.

О форуме

Московский урбанистический форум проходит в столичном "Зарядье" с 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.