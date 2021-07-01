Захарова: программа совместного года истории России и Греции включит свыше 140 мероприятий

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Программа перекрестного года истории России и Греции, которая стартует с официальной церемонии в Афинах 2 июля, объединит более 140 мероприятий. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, председатели национальных оргкомитетов года истории - помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и глава греческого фонда парламентаризма - подпишут в Афинах совместное заявление об утверждении программы года. "Перечень мероприятий с обеих сторон насчитывает более 140 пунктов для реализации, некоторые из них уже начались", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД сообщила, что совместный год истории приурочен "к отмечаемой в этом году знаменательной дате - 200-летию начала Греческой революции". В этой связи большое число мероприятий в программе "будет посвящено теме национально-освободительной борьбы греческого народа и роли России в освобождении" республики. "Можно с уверенностью сказать, что это наш общий праздник. Напомню, что Россия без преувеличения внесла решающий вклад в обретение Грецией независимости и способствовала становлению ее государственности, - продолжила дипломат. - Цель года и всех мероприятий - подчеркнуть особый характер духовных и культурных уз, которые связывают наши народы, сохранить память о ярких общих страницах прошлого и передать это значимое наследие будущим поколениям".

Захарова также проинформировала, что в Афинах Мединский проведет встречу и с министром культуры и спорта Греции Линой Мендони. В мероприятиях года истории ожидается и участие координатора года, спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.