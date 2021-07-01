Региональные выплаты медикам ковидных госпиталей продлили в Калужской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Калужской области до конца 2021 года продлили выплаты медицинским работникам, участвующим в оказании помощи пациентам с кронавирусом, сумма надбавок составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Стимулирующие выплаты также получит медперсонал, задействованный в вакцинации от COVID-19, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша на своей станице в " ВКонтакте ".

"Подписал постановление о продлении региональных доплат медицинским работникам, которые задействованы в лечении больных с COVID-19. Также стимулирующие выплаты предусмотрели для медперсонала, привлеченного к вакцинации от коронавируса", - сообщил Шапша.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона, предоставление выплат продлили до конца 2021 года. Сумма выплат врачам составляет 30 тыс. рублей, среднему медперсоналу - 20 тыс. рублей, младшему медперсоналу и другим не медицинским сотрудникам - 10 тыс. рублей. Общая сумма ежемесячной стимулирующей выплаты медработникам, которые задействованы в проведении вакцинации, не определена, поскольку будет зависеть от количества привитых. Установлено, что размер доплаты составит 50 рублей за одного вакцинированного.

Губернатор поручил областному Минфину провести расчет потребности в средствах для финансирования выплат и предусмотреть их в областном бюджете 2021 года, добавили в пресс-службе.