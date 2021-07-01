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Мамонов в реанимации, ревакцинация в Москве.
Мамонов в реанимации, ревакцинация в Москве.
Мамонов в реанимации, ревакцинация в Москве.
Мамонов в реанимации, ревакцинация в Москве.
Мамонов в реанимации, ревакцинация в Москве.
Пандемия COVID-19

Мамонов в реанимации, ревакцинация в Москве. Главное о коронавирусе за 1 июля

Петр Мамонов
© Станислав Красильников/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 538 142 случая заражения, из них новых — 23 543 (максимум с 17 января). За сутки умерли 672 человека (максимум за пандемию), за весь период — 135 886.  
  • Кубань начинает прием туристов только с отрицательным ПЦР-тестом или переболевших/вакцинированных. Тест можно будет сдать на территории отелей.
  • Поэт, основатель группы "Звуки Му", актер Петр Мамонов находится в больнице в Коммунарке с коронавирусом. Он в очень тяжелом состоянии, в реанимации.
  • Вспышка коронавируса в стране в целом диктует необходимость жестких мер, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал, что пока не имеет QR-кода, который позволяет жителям столицы посещать рестораны.
  • Коронавирус не может распространяться через общую систему кондиционирования помещения, заразиться в таком случае практически невозможно, сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он также заявил, что наличие большого количества хронических заболеваний, в том числе с тяжелым течением, является показанием для экстренной вакцинации.
  • Результаты усиленных темпов вакцинации будут заметны не ранее чем через два месяца, сообщила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 365 812 случаев заражения, из них новых — 7 597. Госпитализированы 1 690 человек.  
  • С этого дня жители столицы могут пройти ревакцинацию в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва".
  • Временно приостановлена вакцинация "Эпиваккороной" — препарат закончился.
  • Количество пациентов с COVID-19 на ИВЛ в столице за две недели увеличилось почти вдвое.
  • Новый пик заболеваемости в городе может наступить в конце сентября, он может быть на 30–60% выше, чем в декабре 2020 года (расчеты специалистов из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, СПбПУ).

Мир

  • Всего зафиксировано более 182,3 млн случаев заражения, умерли 3 949 260 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Турции полностью отменяют комендантский час, введенный в ноябре.
  • Ученые из Университетского колледжа Лондона рассказали о ранних симптомах коронавируса. По данным исследования, у детей и молодых людей в возрасте 5–17 лет одним из основных признаков является головная боль. У 18-летних — потеря аппетита. Для людей в возрасте от 18 до 54 лет — мышечные боли. Для всех возрастов характерен также озноб. Среди наиболее распространенных симптомов ученые назвали также кашель, утомляемость, потерю вкуса или запаха.
  • Применение двух доз вакцины AstraZeneca на 94% снижает вероятность смерти от COVID-19 среди лиц старше 65 лет (доклад Службы общественного здравоохранения Англии, PHE).
Теги
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