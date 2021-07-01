Вакцина от коронавируса доставлена в крупные города Коми, где наблюдался ее дефицит

СЫКТЫВКАР, 1 июля. /ТАСС/. Минздрав Республики Коми оперативно доставил поступившую в регион вакцину от коронавируса в медучреждения Сыктывкара, Усинска и Сосногорска, где временно приостановили иммунизацию населения из-за дефицита препаратов. Очередная поставка вакцины в регион ожидается также 3-4 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

Поликлиники в крупнейших городах республики Коми - Сыктывкаре, Ухте, а также в Усинске - ранее объявили о приостановке вакцинации населения первым компонентом вакцины от коронавируса в связи с ее дефицитом. Соответствующие объявления были размещены 30 июня и 1 июля на официальных страницах медучреждений во "ВКонтакте".

"Вакцинация была временно приостановлена в Сыктывкаре, Усинске и Сосногорске. Сегодня партию вакцины "Спутник V" доставили в медучреждения Сыктывкара, а также направили в Усинск и Сосногорск. Вакцинацию возобновили или начнут в ближайшее время. В выходные, 3-4 июля, в Коми ожидается очередная партия вакцины", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми.

При этом информации о возобновлении иммунизации на официальных ресурсах медучреждений пока нет. В министерстве затруднились сказать, в каком объеме будет доставлена вакцина, отметив, что ее распределением занимается Минздрав России. На 1 июля в Коми поставлено 137 038 доз вакцины "Спутник V", 16 700 доз вакцины "Эпиваккорона" и 4 680 доз препарата "Ковивак". Первым компонентом привиты 137 239 человек, завершили вакцинацию 105 550 человек, сообщили в Минздраве.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 1 июля выявлено 46 886 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 230 человек. Всего под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 382 человека. Выздоровели 44 478 человек, умерли 1 015.