У ФСО нет данных о проблемах с QR-кодами сотрудников

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) не имеет данных о проблемах, которые якобы возникли у некоторых сотрудников ФСО при получении QR-кодов в Москве.

"Данными о проблемах не располагаю", - сказал ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. При этом он отказался от комментариев, обратив внимание, что на официальном сайте ФСО работает раздел, посвященный мерам по противодействию COVID-19.

На сайте ФСО говорится, что "в целях выработки мер по предупреждению распространения в органах государственной охраны новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV, образован оперативный штаб ФСО России по предупреждению распространения в органах государственной охраны новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV". Организовано круглосуточное несение службы дежурной службой оперативного штаба ФСО.